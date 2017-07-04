Новости версия для печати 15% жилого фонда и 20% социальных объектов уже готовы к предстоящему отопительному сезону Задача – ускорить процесс подготовки. Об этом говорили сегодня на совещании у губернатора.



Сейчас в правительстве области создана рабочая группа, которая в ежедневном режиме следит за процессом подготовки и оперативным решением всех возникающих проблем. Основная – задолженность за энергоресурсы. К примеру, за газ предприятия и управляющие компании задолжали 374 млн. рублей. За тепловую энергию у муниципальных бюджетных учреждений долг – 175 млн. Впрочем, как заверили чиновники, отвечающие за этот блок, расчеты ведутся в штатном режиме, как и сама подготовка. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Подготовку к отопительному сезону нужно ускорить. Процент жилого фонда, прежде всего, должен быть увеличен. Лето, сами видите, какое. Я думаю, осень будет гораздо быстрее. И температура, при которой, как минимум, нужно будет приступать к протапливанию - мы войдем в этот сезон несколько раньше».





Татьяна Напольских

3 июля 2017 года







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