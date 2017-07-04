Новости версия для печати Собрался в отпуск - проверь свои долги С начала этого года свыше 7 тысяч жителей области получили от приставов запрет на выезд за рубеж.



Узнать о том есть, есть ли исполнительное производство, сегодня можно тремя способами. Непосредственно в управлении и районных отделах судебных приставов, через портал госуслуг, а теперь и через МФЦ. Валентина Якушина, начальник отдела УФССП России по Орловской области: «Подается заявление и документ, удостоверяющий личность гражданина. При подаче заявления представителем гражданина или представителем организации должен быть документ, подтверждающий его полномочия». Ольга Орлик, начальник отдела методологического обеспечения предоставления услуг БУОО «МФЦ»: «Информацию о наличии или отсутствию исполнительных производств можно получить, не выходя из дома, с помощью портала госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В любом МФЦ Орловской области специалисты помогут зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердят учетную запись, после чего можно будет получать государственные и муниципальные услуги в любое удобное время». Каждый, кто воспользовался этой госуслугой, может тут же оценить качество ее предоставления с помощью СМС или терминального устройства. Кроме того, не стоит забывать, что, даже оплатив задолженность, необходимо обязательно уведомить судебных приставов, представить подтверждающий документ и проследить, чтобы запрет на выезд за рубеж был снят.





Оксана Гранн

3 июля 2017 года







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