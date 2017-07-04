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Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД МВД России!





Поздравляем с профессиональным праздником!

Более 80 лет сотрудники ведомства стоят на ответственном посту, обеспечивая безопасность и соблюдение закона.

Благодаря вашим стараниям удается контролировать непростую ситуацию на дорогах, максимально снижать возможные риски, грамотно регулировать потоки транспортных средств, повышать дисциплину водителей и пешеходов. Успех этой работы является одним из условий стабильного социально-экономического развития региона.

В числе ваших надежных союзников и соратников Правительство области, взявшее уверенный курс на совершенствование дорожной инфраструктуры, развитие службы медицины катастроф, Орловский юридический институт МВД РФ имени В. В. Лукьянова, готовящий высококлассных специалистов для всей страны.

Уверены, объединив усилия, мы сможем сократить количество ДТП на трассах Орловщины, сделать жизнь земляков комфортной и безопасной.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за преданное служение интересам малой родины, профессионализм, дисциплинированность и беспристрастность.

Крепкого вам здоровья, мира, процветания и всего самого светлого!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ