Новости версия для печати Службе ГИБДД исполняется 81 год Первые правила дорожного движения были на удивление просты: спецавтомобилям уступают обычные машины, машинам - конные повозки, повозкам – ручные тележки, а пешеходы уступают всем.



Насколько все сложнее сегодня, может судить каждый, кто ездит за рулем, в общественном транспорте или переходит дорогу. И в этих условиях инспектор обязан обеспечить правопорядок, не допустить ДТП, но оставаться при этом корректным и приветливым. Этот год для дорожной полиции выдался тяжелым. В области зафиксированы и детские смерти в ДТП, и аварии с массовой гибелью людей. А что творилось бы на орловских дорогах, если хотя бы на один день они остались без контроля Госавтоинспекции. Вадим Потомский, губернатор, председатель правительства области: «Каждая вторая семья имеет водительское удостоверение, а Орловская область находится на третьем месте по количеству автомобилей на душу населения в ЦФО, при условии, что в ЦФО входит еще и города Москва. Поэтому, можно представить себе, какое количество автотранспорта ездит по нашим дорогам». С точки зрения начальника орловской полиции Юрия Савенкова, главным индикатором работы Госавтоинспекции служит мнение участников дорожного движения. Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Все меньше становится жалоб на работу сотрудников ГИБДД, а все больше поощрений. Когда водителя останавливают, он думает, что будут неприятности. А ему говорят: у вас колесо спустило. Достали компрессор, подкачали, пожелали ему счастливого пути, и он думает: как приятно». Награды, новые погоны и грамоты всех достоинств достались в этот день многим сотрудникам ГИБДД. Не забыли инспекторы и о тех из коллег, кто погиб при исполнении долга.





Иван Суверин

3 июля 2017 года







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