Новости версия для печати Долгая дорога домой О собственном доме, где тепло и уютно, герой нашего материала мечтает уже много лет. Он – сирота. И по закону ему положено жилье от государства. Но помогать ему ни советом, ни делом никто не спешит. Он прошел все инстанции, даже судебные. И на руках – постановление о получении жилья. Но в администрации Орла в очередной раз просят подождать.



Только ближе к сорока годам Эдуард Колеснёв узнал о том, что ему как сироте положено жилье. Когда ему было шесть лет, мать умерла. Бабушка отдала его в детский дом. Ни там, ни потом в интернате, ни в ПТУ о законных квадратных метрах ничего не говорили. Эдуард Колеснёв: «Надо было объяснять ребятам, которые находятся в интернате, чтоб к жизни подготавливать. Объяснять, что дальше ждет, о том, чтобы устроился на работу, и чтобы жилье свое было. Это очень важно. Я всю жизнь без прописки прожил и без жилья. Это очень тяжело». У Эдуарда двое детей. У старшего – тяжелое заболевание. Практически все заработанные деньги уходят на поддержку и лечение малыша. И своими силами накопить на жилье семье вряд ли удастся. Тогда отец решил, что добьется положенного по закону собственного жилья. Эдуард Колеснёв: «Я не хочу, чтоб дети прошли через то, через что прошел я. Если вдруг со мной что-то случится. Жилье положено мне, а детям моим уже не положено, поэтому для меня важно получить жилье, чтобы я знал, что у моих детей есть свой угол, и жизнь будет уже гораздо легче». Эдуард начал собирать документы, и узнал, что когда было положено, пенсию по потери кормильца не назначили. А личное дело просто исчезло. За несколько лет, что он борется за свои права, накопилась целая стопка документов - переписка с чиновниками. Эдуард Колеснёв: «В прокуратуру пишу, они перенаправляют к судебным приставам. Они говорят, что штраф накладывают, а судьи отменяют его. Говорят, что администрация тоже старается, в аукционах участвует, не бездействует». Но от этого Эдуарду и его семье не легче. На руках решение суда о предоставлении собственного жилья. Оно уже давно вступило в силу. В администрации говорят: нужно еще немного подождать. Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела администрации города Орла: «В настоящее время семья Колеснёва проживает в однокомнатной квартире. И будет проживать там до того момента, пока мы не исполним решение суда. Ориентировочно это осень этого года». Всего на учете в городской администрации своей очереди на получение жилья ждут 357 детей-сирот. Но есть еще один список из тех, у кого на руках уже есть решение суда. Именно они в первую очередь и получат квартиры, если город закупит жилье. Таких - 109 человек. Но в этом году только некоторые из них получат ключи. Ольга Садовникова: «Это государственные полномочия, переданные муниципалитету. Денежные средства выделяются из областного бюджета, но их, к сожалению, недостаточно, чтоб обеспечить всех нуждающихся». Эдуард Колеснёв: «Получается, что они жилье предоставляют, но с большими задержками. Даже при судебных решениях. А тем, у кого их нет судебного решения, им вообще, получается, не предоставляют. Фикция какая-то: на учет поставили, и стой спокойно». В администрации города Орла заключили два муниципальных контракта, по ним в ближайшее время будет закуплено 35 квартир. Все они расположены в Заводском районе. Эдуард, в списке на получение жилья 14. После него еще больше трехсот сирот. С каждым годом их списки только пополняются.









Анна Вайсергисер

3 июля 2017 года







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