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Расширился спектр возможностей отделения лучевой диагностики НКМЦ им. Круглой

Там начали проводить исследования на новом томографе, который предназначен специально для головы и шеи маленьких пациентов.

Маленький, но удаленький - в отделении, где проводят  различные  виды компьютерной томографии, этот аппарат самый  компактный. Однако умеет много, и его очень ждали. 
Петр Минаков, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по поликлинической работе и стационарозамещающей помощи: «3D томограф сейчас вводится в эксплуатацию, мы получили все разрешительные документы и сейчас мы готовы проводить исследования на томографе голова-шея». 
Аппарат работает быстро, безвредно и информативно, говорят врачи. Непосредственно исследование вместе с регистрацией занимает 2-3 минуты, а результат с описанием рентгенолога  готов уже в течение часа. 
Дарья Власова, врач-рентгенолог  центра лицевой диагностики НКМЦ им. Круглой: «Скан в течение 8, 5 секунд проходит, и изображение передается к нам на рабочую станцию, а с рабочей станции непосредственно врач-рентгенолог переводит его на свою станцию и уже детально смотрит».
Аппарат позволяет уточнить диагноз пациентам стоматологического, челюстно-лицевого и ЛОР-отделения, а также разработать план  операций в области головы и шеи. 
Евгений Грецких, челюстно-лицевой хирург НКМЦ им. Круглой: «Он позволяет исследовать челюстно-лицевую область, кости лицевого черепа, гайморовы пазухи, височно-нижнечелюстной сустав, потому что очень много всяких патологических процессов происходит также и в височно-нижнечелюстных суставах.   Это нарушение прикусов, травмы, и так далее». 
Несмотря на то что аппарат малодозный и практически безвредный для детей, увидеть патологии черепа и шейного отдела позвоночника он позволяет детальнее, чем обычный  мультиспиральный компьютерный томограф. Исследования проводятся по направлению лечащего врача.
 





Елена Литинская
3 июля 2017 года

 


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