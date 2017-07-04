Новости версия для печати

Расширился спектр возможностей отделения лучевой диагностики НКМЦ им. Круглой

Маленький, но удаленький - в отделении, где проводят различные виды компьютерной томографии, этот аппарат самый компактный. Однако умеет много, и его очень ждали.

Петр Минаков, заместитель главного врача НКМЦ им. Круглой по поликлинической работе и стационарозамещающей помощи: «3D томограф сейчас вводится в эксплуатацию, мы получили все разрешительные документы и сейчас мы готовы проводить исследования на томографе голова-шея».

Аппарат работает быстро, безвредно и информативно, говорят врачи. Непосредственно исследование вместе с регистрацией занимает 2-3 минуты, а результат с описанием рентгенолога готов уже в течение часа.

Дарья Власова, врач-рентгенолог центра лицевой диагностики НКМЦ им. Круглой: «Скан в течение 8, 5 секунд проходит, и изображение передается к нам на рабочую станцию, а с рабочей станции непосредственно врач-рентгенолог переводит его на свою станцию и уже детально смотрит».

Аппарат позволяет уточнить диагноз пациентам стоматологического, челюстно-лицевого и ЛОР-отделения, а также разработать план операций в области головы и шеи.

Евгений Грецких, челюстно-лицевой хирург НКМЦ им. Круглой: «Он позволяет исследовать челюстно-лицевую область, кости лицевого черепа, гайморовы пазухи, височно-нижнечелюстной сустав, потому что очень много всяких патологических процессов происходит также и в височно-нижнечелюстных суставах. Это нарушение прикусов, травмы, и так далее».

Несмотря на то что аппарат малодозный и практически безвредный для детей, увидеть патологии черепа и шейного отдела позвоночника он позволяет детальнее, чем обычный мультиспиральный компьютерный томограф. Исследования проводятся по направлению лечащего врача.