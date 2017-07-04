Жителям Железнодорожного района Орла стоит запастись водой

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вторник
4.07.2017
0:02:27
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Жителям Железнодорожного района Орла стоит запастись водойПодачу воды отключат с 4 июля в связи с ремонтными работами. Работы продлятся до 6 июля.
С 8 часов 4 июля до 8 часов 6 июля будет отключено водоснабжение по ул. 1-я Курская, 213, 215, ул. Ливенская, 76, 78, ул. Ростовская, 22, 24, по пер. Крутому, ул. Любановская, ул. Непрецкая, частично - ул. Челюскинцев и ул. Журавинская.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам жителей.
Телефон для справок 43-26-89.
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