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Жителям Железнодорожного района Орла стоит запастись водой

С 8 часов 4 июля до 8 часов 6 июля будет отключено водоснабжение по у л. 1-я Курская, 213, 215, ул. Ливенская, 76, 78, ул. Ростовская, 22, 24, по пер. Крутому, ул. Любановская, ул. Непрецкая, частично - ул. Челюскинцев и ул. Журавинская.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам жителей.



Телефон для справок 43-26-89.