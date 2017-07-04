Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В борьбе за «сиротские квадратные метры». Почему положенное жилье приходится ждать годами? - Словом Божьим и с помощью людей. В Духовно-Православном Центре в Вятском Посаде открывается новая школа. - Холодное лето диктует. Губернатор дал поручение ускорить процесс подготовки к отопительному сезону. - Повторный пожар. В Орле вновь горел Щепной рынок. - Триумф орловского боксера. Эдуард Трояновский уложил Микеле ди Рокко нокаутом.

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Вести-Орёл

3 июля 2017 года







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