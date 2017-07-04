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Вниманию водителей!

До 20 июля запрещен проезд по улице Пушкина в районе пересечения с переулком Трамвайным. Объезд можно совершить по маршрутам:

ул. Пушкина — ул. 3-я Курская — пер. Речной — ул. 1-я Курская — ул. Пушкина;

ул. Пушкина — пер. Новосильский — ул. Московская — ул. Старо-Московская — ул. Пушкина.

Кроме того, с 23 часов 7 июля до 23 часов 8 июля на этом участке отключат контактную сеть городского электротранспорта.