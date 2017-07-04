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вторник
4.07.2017
9:44:24
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Стали известны победители конкурса «Лицо города -2017»Конкурс, приуроченный ко Дню города, проходит в Орле уже в одиннадцатый раз. В этом году победителей определили в девяти номинациях.
Как сообщает сайт администрации города Орла, конкурсная комиссия приняла решение присвоить звание «Лицо города — 2017»:
- в номинации «Призвание» - Татьяне Захаровой, заместителю директора по научно- методической работе Информационно-методического центра города Орла;
- в номинации «Служить России» - полковнику Михаилу Черникову, командиру войсковой части 03013, начальнику Орловского территориального гарнизона;
- в номинации «Служба во благо людей» - Алексею Медведеву, главному врачу Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой»;
- в номинации «Творческий успех» - Геннадию Калмыкову, ведущему методисту отдела художественного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский городской центр культуры»;
- в номинации «За высокие спортивные достижения» - Роману Кошелеву, мастеру спорта России международного класса по бобслею, учащемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орла», победителю чемпионата Мира по бобслею 2016 года (Румыния);
- в номинации «Большая дружная семья» - многодетной семье Александра и Татьяны Офицеровых, воспитывающих четырех детей;
- в номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации» - Елене Ветровой, инвалиду 1 группы по зрению;
- в номинации «Свершение» - Андрею Дунаеву, заведующему лабораторией биомедицинской фотоники Университетской клиники, доценту кафедры приборостроения, метрологии и сертификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»;
- в номинации «Молодежный лидер» - Алене Борисовой, студентке 4 курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» физико-математического факультета, председателю Объединенного совета обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».
Торжественное награждение победителей состоится 4 августа в 15 часов в Орловском академическом театре им. Тургенева. Все они получат дипломы от администрации города, памятные статуэтки и премии.
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