Орловская область остается на 1 месте среди регионов ЦФО по наименьшей средней розничной цене на хлебобулочные изделия из пшеничной муки

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вторник
4.07.2017
9:44:28
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Орловская область остается на 1 месте среди регионов ЦФО по наименьшей средней розничной цене на хлебобулочные изделия из пшеничной мукиКак было отмечено на совещании в администрации Орловской области, наш регион занимает 2 место по стоимости пшена и 5 место по стоимости хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.
На 3% снизились средние розничные цены на крупу гречневую, на 1,3% − на кур охлажденных, на 1,2% – на вермишель. Также подешевели яйца куриные, соль, замороженная рыба, подсолнечное масло, баранина.
Не изменились средние розничные цены на говядину, хлеб из ржаной муки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки.
Такие продукты, как молоко питьевое, масло сливочное, свинина, чай черный байховый, мука пшеничная, пшено, рис, сахар − подорожали незначительно. Их стоимость изменилась от 0,2% до 5%.
В целом ценовая ситуация на территории Орловской области оценивается как стабильная, соответствующая общероссийской тенденции, сообщает информационный портал Орловской области.
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