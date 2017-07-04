Новости версия для печати Новая православная гимназия, расположенная в поселке Вятский Посад Орловского района, распахнет свои двери 1 сентября Уже сегодня там все готово для приема 160-ти учеников.



Возглавил гимназию выпускник исторического факультета ОГУ, учитель, работавший в 40-м лицее, гимназиях №34 и 16 города Орла – Николай Трошин. Он рассказал об условиях приема. Набирать будут детей с 1-го по 8-й классы. Для тех, кто не сможет каждый день ездить на занятия, будет открыт пансион на территории гимназии. Обучение и проживание – бесплатные. Знания, которые будут получать здесь дети, такие же, как в обычной школе, только чуть расширенные.

Николай Трошин, директор православной гимназии в пос. Вятский Посад: «Никакого различия в аттестате у учеников нашего образовательного учреждения и любой другой образовательной организации не будет. Единственное, будет акцент сделан на законе Божьем, на церковнославянском языке, плюс – в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования мы будем привлекать детей не только к научно-теоретическим и научно-естественным циклам, но и к восстановлению традиций ремесленного дела, для этого организована школа мастерских». Роман Фаустов, иерей, настоятель Сретенского Храма пос. Вятский Посад: «Наш центр был построен по благословению старца Илия, и мы надеемся, раз уж все это было построено при участии властей и меценатов, что батюшка Илий не будет нас оставлять в духовном окормлении». На 9 июля назначен День открытых дверей в гимназии.





Татьяна Напольских

4 июля 2017 года







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