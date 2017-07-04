Новости версия для печати В Орле решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту неэффективного использования администрацией города бюджетных средств Прокуратурой Советского района города Орла был выявлен факт 70-миллионной задолженности перед предпринимателями.



Как сообщает сайт областной прокуратуры, была проведена проверка эффективности использования администрацией города Орла бюджетных средств на школьное питание.



Установлено, что должностными лицами администрации допущены факты несвоевременного перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расходов на организацию питания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Орла, что в свою очередь привело к несвоевременной оплате заключенных с предпринимателями гражданско-правовых договоров. В результате задолженность перед предпринимателями за оказанные услуги по организации питания превысила 70 млн руб.



Ведомство передало данные проверки в Следственный комитет. Не исключено возбуждение уголовных дел по статьям «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» или «Халатность».





Татьяна Курбатова

4 июля 2017 года







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