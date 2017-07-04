Новости версия для печати В Орле стартовал IX Всероссийский слет ученических производственных бригад Российская молодёжь готова работать, и школьники из разных уголков страны доказали это делом.



Церемония открытия прошла в Молодежном центре Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина. Там собралось около сотни учеников сельских школ от 14 до 18 лет, ставших победителями региональных слётов. Это представители республики Башкортостан, Алтайского и Ставропольского края, а также Липецкой, Белгородской, Новосибирской, Кировской, Костромской и Оренбургской областей. А уже сегодня ребята начали выяснять, кто из них лучший в полеводстве, цветоводстве и овощеводстве, и у чьих бригадиров, пахарей и операторов машинного доения больше мастерства. Андрей Усиков, и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Сегодняшний слёт – это одно из направлений и показателей развития сельского хозяйства. Я уверен, что участники слёта уже определились, кем они будут в будущем». Напомним, что в прошлом году орловские школьники стали победителями конкурса садоводов на VIII Всероссийском слете ученических производственных бригад, поэтому в этом году слет проходит в нашем регионе. Продлится он до 6 июля.





Антон Киселёв

4 июля 2017 года







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