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вторник
4.07.2017
17:48:27
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Из Воронежа - с победой!Орловские футболисты обыграли соперников со счетом 2:1.
Соперниками команды ОрелГУ стала команда «Факел-М». Первый гол орловцы забили на 16-й минуте. После перерыва воронежцы отыгрались. Но в конце матча наши спортсмены вырвались вперед. Второй гол орловцы забили в результате пенальти. Счет встречи 2:1. Следующую игру «орлы» проведут 8 июля дома против дублеров курского «Авангарда».
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