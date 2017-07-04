Новости версия для печати В селе Альшань прошел фестиваль народных ремесел Более пятидесяти мастеров собрались в селе Альшань на традиционный фестиваль народных ремесел. Они бережно хранят традиции народных ремесел и передают их детям не по приказу, а по велению души. Пять лет назад фестиваль начинался с нескольких мастер-классов, теперь перерос в большой праздник со своей особой душой.



Праздник в Альшани давно стал не просто местом встречи ремесленников. Здесь, как нигде, можно было на целый день вернуться в русскую деревню, настоящую - с песнями, угощениями, мастеровыми людьми, и историей, которую бережно хранят и с удовольствием передают детям народные мастера. Здесь уже не важно – устойчиво ли ловит интернет. Ведь есть занятия поинтереснее гаджетов. К примеру, почувствовать, как из обычной глины рождается кувшин, а из соломы – кукла-оберег, которую нигде не купишь. Кто хорошо поработал, тому чай на травах, придающих сил и снимающих любые хвори. А для активных непосед – игры, любимые многими поколениями наших предков. Пять лет назад несколько мастеров собрались в Альшани для того, чтобы провести мастер-классы для всех желающих и понять, насколько интересно современным жителям Орловщины то, чем жили наши предки. Оказалось – интересно. Наши предки говорили: добрая песня - любому делу подспорье. Целый день над Альшанью звучали русские песни – настоящие, с «душой». Как отмечают организаторы праздника, возрождаются традиции, а вместе с ними – и село. Валентина Черногорова, методист по народным ремеслам орловского областного центра народного творчества: «Проводится офестиваль в простой русской деревне, каких тысячи и на территории Орловской области, и по всей России, в деревни, которая сначала умирала, жители покидали её и приезжали только на лето. А сейчас жители возвращаются в Альшань, стала работать школа, реставрируется храм». И на следующий год мастеровые люди вновь соберутся здесь. И это тоже – уже традиция.









Татьяна Напольских

4 июля 2017 года







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