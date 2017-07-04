Новости версия для печати Сегодня рано утром в Колпнянском районе в своем доме в пожаре погибла семья Сейчас вместе со следователями и экспертами на месте работает наш специальный корреспондент Иван Суверин.



Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Остров Колпнянского района поступило в половине четвертого утра. На месте возгорания работали спасатели местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 5 человек и 2 единиц техники. Как сообщает наш корреспондент Иван Суверин , дом горел изнутри по всей площади. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела трех человек – хозяина дома, его гражданской жены и их шестилетнего сына. По данному факту районным следственным отделом СКР уже возбуждено уголовное дело по статье 109 – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

4 июля 2017 года







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