Новости версия для печати В Орле идет ремонт дорог Этим летом в программе ремонта дорог областного центра - 21 объект. По 20-ти подрядчик уже определен, на 8-ми работы начались. Об этом сегодня говорили на рабочем совещании в администрации Орла. Его провел исполняющий обязанности главы администрации, Александр Муромский.



В настоящее время ремонтируются улицы Полесская и Генерала Родина , Лескова и Тургенева. Идет работы так же на улицах Набережная Дубровинского и Наугорское шоссе, кроме того по Болховскому шоссе кладут асфальт на тротуарах. Работы на всех объектах должны быть завершены 21 августа. Особое внимание будет уделено контролю за качеством дорожного ремонта. Александр Муромский, и.о. главы администрации г. Орла: «Если ночью пошел дождь и заказан асфальт, это не значит, что его нужно уложить. И должен присутствовать человек на весь период проведения работ по ремонту улично-дорожной сети, чтобы вести фото-, видеофиксацию, контроль за качеством материалов». Отдельной темой обозначили Лужковский мост. На сегодняшний день из всех ремонтируемых объектах он находится в самом неудовлетворительном состоянии. Дмитрий Зуев, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»: «Работы осложнились по бетону. Два раза начинали работать по бетону, начинался ливень и его просто смывало». Ремонт Лужковского моста решено было перенести со второй половины августа на более ранний срок.





Оксана Гранн

4 июля 2017 года







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