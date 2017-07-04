Новости версия для печати Компания, предлагающая жителям Орла поверку счетчиков, не имеет отношения к «Водоканалу» Не так давно на подъездах многоэтажек стали появляться объявления от некой службы обслуживания ЖКХ. Как выяснилось, такой организации, как «Единая городская служба обслуживания ЖКХ», не существует, и к МУП «Водоканал» она отношения не имеет.



Об этом заявил генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов. Василий Иванов: «Это вид агрессивного маркетинга, когда некий индивидуальный предприниматель предлагает жителям просто заменить приборы учета на новые за определенную плату, и плата достаточно значительная». Руководство «Орелводоканала» и администрации Орла призвало жителей быть более внимательными и обращать внимание на то, что указано в квитанциях. Там обязательно пишется дата очередной поверки и указаны телефоны для получения информации.





Оксана Гранн

4 июля 2017 года







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