Новости версия для печати Александру Николаевичу Майорову исполнилось 80 лет 56 лет трудовой биографии он отдал Орловской земле. Возглавлял передовые колхозы и совхозы, работал в районах, два десятка лет заведовал всем АПК области.



Александра Николаевича Майорова многие считают своим учителем, другие называют сподвижником и новатором, но все сходятся в одном - тот базис, который он смог заложить в АПК региона, помог аграриям выстоять в самые трудные времена. Александр Майоров, юбиляр: «Я горжусь доверием орловских людей. Куда бы я сейчас ни приехала, везде собираются люди, начинаются воспоминания. И все говорят, что мы работали достойно, мы работали на благо людей, и делали все, чтобы наш край был еще лучше и еще краше». С юбилеем Александра Николаевича поздравили бывшие коллеги, сегодняшнее руководство аграрного блока и конечно депутаты Облсовета. Особым подарком к знаковой дате стала для юбиляра его книга воспоминаний. В ее основу легла история 20 лет напряженной работы на посту заместителя губернатора области.





Оксана Гранн

4 июля 2017 года







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