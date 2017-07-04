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Александру Николаевичу Майорову исполнилось 80 лет

56 лет трудовой биографии он отдал Орловской земле. Возглавлял передовые колхозы и совхозы, работал в районах, два десятка лет заведовал всем АПК области.

Александра Николаевича Майорова многие считают своим учителем, другие называют сподвижником и новатором, но все сходятся в одном - тот базис, который он смог заложить в АПК региона, помог аграриям выстоять в самые трудные времена. 
Александр Майоров, юбиляр: «Я горжусь доверием орловских людей. Куда бы я сейчас ни приехала, везде собираются люди, начинаются воспоминания. И все говорят, что мы работали достойно, мы работали на благо людей, и делали все, чтобы наш край был еще лучше и еще краше».
С юбилеем Александра Николаевича поздравили бывшие коллеги, сегодняшнее руководство аграрного блока и конечно депутаты Облсовета. Особым подарком к знаковой дате стала для юбиляра его книга воспоминаний. В ее основу легла история 20 лет напряженной работы на посту заместителя губернатора области.
 



Оксана Гранн
4 июля 2017 года

 


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