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В Орле в медцентре им. Круглой начала работу уникальная спелеокамера, которая заменит естественную здравницу

О том, что разные виды астмы, аллергии и легочных заболеваний можно вылечить без лекарств, а лишь вдыхая воздух, насыщенный специальными солями, медики обнаружили давно. Для этого направляли своих пациентов в созданные природой солевые пещеры – дышать. Орловским маленьким пациентам так далеко отправлять не нужно.

Каждый кирпич, которым облицована спелеокамера, – лекарство. На первый взгляд похоже на мрамор, но на самом деле это извлеченные из солевых шахт и отшлифованные блоки полные полезных солей и минералов. 
Петр Минаков, зам. главного врача НКМЦ им. Круглой по поликлинической работе и стационарозамещающей помощи: «Мы вводим в эксплуатацию спелеокамеру. Прошло обучение специалистов, подготовительные мероприятия исполнены, и сейчас мы готовы принимать пациентов для проведения лечебных манипуляций». 
Спелеокамера детской больницы действительно уникальная. В большинстве других пациенты дышат двумя-тремя полезными солями. Здесь их более десятка. 
Ирина Козлова, старшая медсестра физиоотделения Консультативной поликлиники НКМЦ им. Круглой: «Наша спелеокамера состоит из 14 солей – хлорид натрия, хлорид калия, хлорид магния, сульфаты и карбонаты магния и кальция, железо, бром, марганец, стронций, бор, титан, медь, литий, рубиний. Также есть еще много микроэлементов».
В камере поддерживается определенная влажность, температура и ионный состав. Практически нет бактерий и аллергенов. Лечебное воздействие пребывания здесь трудно переоценить. 
Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт НКМЦ им. Круглой: «Улучшает функцию иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие, улучшает муколитические свойства бронхов, дренажные функции бронхов, и респираторная система человека очищается от вредных веществ, которые он в процессе жизнедеятельности, в процессе жизни в большом городе вдыхал». 
Лечения в спелеокамере обычно назначает пульманолог, аллерголог или дерматолог. Врач физиотерапевт определяет курс. Как правило, это от 10 до 20 сеансов. Также камера оказывает психотерапевтическое и оздоравливающее воздействие, поэтому эта процедура показана и при вегетососудистых патологиях, неврозах и хронической усталости у детей.
 



Елена Литинская
4 июля 2017 года

 


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