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Залегощенский район отметил 82 день рождения

Гостей встречали хлебом-солью. Свои достижения представили все сельские поселения. На подворьях были представлены традиционные угощения, была организована выставка изделий мастеров народных промыслов и концерт.

Залегощенцев поздравил спикер Областного Совета Леонид Музалевский. Он сказал «Спасибо» земледельцам за их труд, и сообщил о том, что по программе наказов избирателей в этом году на нужды района планируется направить более 2 млн. рублей. В том числе на реконструкцию площади в деревне Алешня.

Не обошлось без торжественного награждения. Лучшим труженикам района вручили почетные грамоты и благодарности, а также наградили победителей конкурса на лучшую усадьбу. Чествовали многодетные семьи и семьи-юбиляры. Слова благодарности звучали и в адрес молодых активистов и призёров спортивных соревнований.