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На фасаде Хотьковской средней школы сегодня установили мемориальную доску в память о Николае Володине

Николай Андреевич Володин ушел из жизни в этом году. А в мае школе, в которой он учился и которую кончил, было присвоено его имя. Местные жители гордятся и помнят своего земляка.

Николай Андреевич Володин родился в Хотьково Шаблыкинского района в 1936 году, здесь же окончил местную школу. Символично, что мемориальная доска появилась именно на здании школы: Володин образованию и просвещению уделял самое пристальное внимание, он и в работе, и в жизни всегда делал все основательно. Его любили и уважали - за принципиальность, честность и справедливость. В этом году Николая Андреевича не стало, но его помнят. Прежде всего, за дела и поступки. И за то, что он любил людей. 
 
На открытие мемориальной доски собрались почти все жители села, приехали и те, для кого он был товарищем, учителем или наставником. Для него же работа была семьей.
Галина Володина, вдова Н. А. Володина: «Мы сегодня выражаем слова благодарности от всей нашей большой семьи всем, кто принял такое решение по увековечиванию его памяти, о присвоении Хотьковской школе его имени. Николай Андреевич очень любил земляков, очень любил свою школу, он постоянно рассказывал о ней». 
Это Володин сказал известные слова про кота в мешке, когда губернаторов назначали. И он добился, чтобы депутаты их в обязательном порядке согласовывали. Инициатива получила федеральную огласку и была тогда принята по всей России. Он имел огромный авторитет в стране, и будучи членом Совета Федерации, и председателем – сначала Орловской Думы, а потом и Областного Совета. И то, что у нас сейчас Совет - это тоже заслуга Володина.
Леонид Музалевский, председатель Областного Совета народных депутатов: «В те тяжелые 90-е годы формировалась законодательная база нашего региона, и те законы, особенно в социальной сфере, в экономической сфере, по которым мы сегодня живем и работаем, создавались именно Николаем Андреевичем, депутатами Областного Совета – первого, второго, третьего созыва».
Сергей Потемкин, зам. председателя Областного Совета народных депутатов: «На примере этого человека нужно изучать современную историю, и просьба к директору школы – конечно, программу изменить нельзя, но дополнительно нужно изучать биографию Николая Андреевича, потому что это наша история».
Начало истории уже положено - в Хотьковской школе, где в послевоенные годы учился мальчик из простой крестьянской семьи, есть его музей. Многие материалы родной школе передал сам Николай Володин, теперь личные вещи и фотографии обещают передать его родные.
Татьяна Лукьянова, дочь Н.А. Володина: «И фотографии у нас есть, и документы, и статьи из газет, мы с сестрой жили жизнью своего отца и с удовольствием передадим в музей, который здесь будет расширяться». 
Николай Андреевич Володин очень любил и ценил свою малую Родину. С ней он и остался навсегда - в памяти людей и в продолжении его дела.
 



Татьяна Тимохина
4 июля 2017 года

 


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