Новости версия для печати Трагедия, разыгравшаяся сегодня ночью в Колпнянском районе, стала поводом для уголовного расследования Около трех часов ночи в деревне Остров загорелся частный жилой дом.



При пожаре погибло три человека, включая ребенка-дошкольника. Старшая дочь погибших, инвалид с детства, накануне отправилась гостить к бабушке, которая, кстати, звала к себе и внука, но тот предпочел остаться с родителями. Подробности смотрите в 20:45 в программе « Вести-Орёл » на телеканале «Россия».





Иван Суверин

4 июля 2017 года







На главную страницу





