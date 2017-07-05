Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Колпнянская трагедия. В пожаре погибла целая семья. - Гордятся своим земляком и помнят его. На Хотьковской школе сегодня открыли мемориальную доску Николаю Володину. - Первые шаги в земледелии. Юные аграрии со всей страны состязаются в профмастерстве на Орловщине. - Дорожный контроль. За качеством укладки асфальта обещают строго следить. - С юбилеем! Александр Майоров получает поздравления.

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Вести-Орёл

4 июля 2017 года







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