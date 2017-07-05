Новости версия для печати Орловщина вошла в число регионов, выполняющих план переселения из ветхого жилья с опережением Специалисты считают, что программа выполняется на высоком уровне благодаря жесткому контролю со стороны Минстроя – регионы, не выполняющие обязательства, должны вернуть деньги в государственную казну.



Введение штрафов позволило не только ускорить процесс, но и повысить качество строительства новых домов.

Напомним, до 1 сентября в нашем регионе планируют расселить еще 103 дома.





Мария Семак

5 июля 2017 года







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