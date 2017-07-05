Орловские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ

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среда
5.07.2017
14:44:37
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Орловские школьники стали лучше сдавать ЕГЭТакже увеличилось и количество выпускников, окончивших школу с медалью.
Такую информацию сообщили в городском управлении образования. К примеру, по русскому языку 12 работ получили 100 баллов. По математике таких результатов нет, зато стал выше средний балл.
В прошлом году медали за успехи в школе получили 232 выпускника, в этом – 246.
Что касается окончательных результатов ЕГЭ, они будут известны после рассмотрения апелляций.
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