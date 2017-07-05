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В санатории «Орловчанка» состоялся «День безопасности»

Начался этот день с учебной эвакуации, которая, как отметили пожарные, прошла быстро и слаженно. После этого ребят познакомили с нюансами работы кинологов, наглядно продемонстрировав, насколько полезны служебные собаки – животные ищут людей, обучены обнаруживать взрывоопасные предметы. Также в рамках мероприятия состоялась выставка пожарно-технического вооружения и профилактические беседы.

Дети повторили правила поведения на воде, в лесу, в случае пожара и других опасных ситуациях. Рассказали ребятам и как оказать первую медицинскую помощь в случае необходимости.

Подобные мероприятия сотрудники МЧС проводят регулярно во всех детских лагерях отдыха.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области.