Новости версия для печати Вниманию водителей! В центре Орла ремонтируют дороги. Движение ограничено.



До 31 августа ограничен проезд по следующим улицам: по пер. Пищевому на участке от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской дивизии;

по пер. Пищевому на пересечении с пер. Маслозаводским;

по ул. 1-я Посадская на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской;

по Тургеневскому мосту;

по ул. Генерала Родина на участке от ул. Колхозная до ул. Веселая;

по ул. Полесская на участке от ул. Октябрьской до ул. Матросова;

по ул. Поселковая на участке от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2»;

по ул. Цветаева на участке от ул. Полесская до Наугорского шоссе.





Мария Семак

5 июля 2017 года







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