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Вниманию водителей!В центре Орла ремонтируют дороги. Движение ограничено.
До 31 августа ограничен проезд по следующим улицам:
- по пер. Пищевому на участке от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской дивизии;
- по пер. Пищевому на пересечении с пер. Маслозаводским;
- по ул. 1-я Посадская на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской;
- по Тургеневскому мосту;
- по ул. Генерала Родина на участке от ул. Колхозная до ул. Веселая;
- по ул. Полесская на участке от ул. Октябрьской до ул. Матросова;
- по ул. Поселковая на участке от кольцевой развязки до примыкания к автодороге «Крым-2»;
- по ул. Цветаева на участке от ул. Полесская до Наугорского шоссе.