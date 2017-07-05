Новости версия для печати С начала года в Орловской области зарегистрировано 82 факта сбыта фальшивых денежных знаков В основном это купюры номиналом одна и пять тысяч рублей.



Подделки – высокого качества, поэтому сотрудники полиции призывают жителей региона быть бдительными при обращении с наличностью.



Если вы обнаружили фальшивую купюру, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её. В этом случае вы станете соучастником преступления. Фальшивую купюру необходимо отнести в ближайший отдел полиции.





Максим Шилов

5 июля 2017 года







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