Новости версия для печати В Орле завершилось комплектование детских садов на будущий учебный год Путевки в сад получили 3 720 детей. Но свободные места еще есть.



Детские сады Орла готовы принять еще 300 детей от 3 до 7 лет. Тем, кто не попал в учреждение, в котором стоял на очереди, выдаются направления в другие сады с возможностью дальнейшего перевода.

Наталья Колесникова, начальник отдела дошкольного образования: «Перевод осуществляется по запросу родителей, родители должны обратиться с заявлением о переводе ребенка в интересующую их дошкольную образовательную организацию. И перевод возможен при наличии свободного места и отсутствия на очереди детей для поступления». Напомним, группы формируются заранее. Встать на очередь в сад лучше всего, пока ребенок еще совсем маленький.



Зарегистрироваться можно не выходя из дома, через Интернет - на сайте муниципальных услуг. Подать заявку лучше сразу в несколько садиков. Всего же в областном центре работают больше 80-ти садов, в общей сложности на 17600 мест.





Татьяна Тимохина

5 июля 2017 года







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