Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовали профессиональные состязания газодымозащитников областной пожарной охраны Соревнования проходят на территории специализированной пожарно-спасательной части города Орла.



Сдав теоретический экзамен, участники приступили к основному блоку состязаний - поиску условного пострадавшего в дымокамере.

Работа в непригодной для дыхания среде считается в пожарной охране самой сложной и рискованной. Впрочем, в ходе соревнований настоящий дым участникам не угрожает, задымление имитируют при помощи специального устройства - ни угара, ни копоти в дымокамере нет. Однако, плохая видимость, высокая температура, шумовые эффекты и физическая нагрузка делают эстафету непростой задачей. Итоги состязаний станут известны позже.





Иван Суверин

5 июля 2017 года







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