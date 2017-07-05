Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Причинение смерти по неосторожности. По факту пожара в Колпнянском районе возбуждено уголовное дело. - Переселение – с опережением. Жильцы 103-х домов готовятся к новоселью. - Лекарственный кирпич, особый воздух. Для маленьких орловцев, кому необходим «глоток здоровья», открыли спелеокамеру. - Им перекрыли кислород. Газодымозащитники соревнуются в профессиональных умениях.





Вести-Орёл

5 июля 2017 года







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