Новости версия для печати В Орле увековечат память героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова Именно они водрузили победное Красное знамя в городе 5 августа 1943 года.



Макеты бронзовых бюстов обсуждали на заседании Градостроительного Совета. Планируется, что они будут установлены к 9 мая следующего года в Орле на бульваре Победы.





Татьяна Напольских

5 июля 2017 года







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