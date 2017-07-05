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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 аварий

Один человек получил телесные повреждения.

Как рассказала инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова, ДТП с пострадавшим было зарегистрировано 4 июля в 9 утра. Водитель автомобиля «Рено Логан», двигалась по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, и в районе 23 км на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 2112» и допустила с ним столкновение. В результате данного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2112» получил телесные повреждения. По данному факту ведётся административное расследование.


Татьяна Курбатова
5 июля 2017 года

 


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