За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 аварий

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среда
5.07.2017
14:44:40
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 аварийОдин человек получил телесные повреждения.
Как рассказала инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова, ДТП с пострадавшим было зарегистрировано 4 июля в 9 утра. Водитель автомобиля «Рено Логан», двигалась по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, и в районе 23 км на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 2112» и допустила с ним столкновение. В результате данного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2112» получил телесные повреждения. По данному факту ведётся административное расследование.
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