Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 25 аварий Один человек получил телесные повреждения.



Как рассказала инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Инна Можарова, ДТП с пострадавшим было зарегистрировано 4 июля в 9 утра. Водитель автомобиля «Рено Логан», двигалась по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, и в районе 23 км на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 2112» и допустила с ним столкновение. В результате данного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 2112» получил телесные повреждения. По данному факту ведётся административное расследование.





Татьяна Курбатова

5 июля 2017 года







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