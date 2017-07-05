Многодетные семьи Орла пытаются решить жилищный вопрос в чистом поле

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среда
5.07.2017
21:50:45
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Многодетные семьи Орла пытаются решить жилищный вопрос в чистом полеЖилищные участки, которые предоставляются под индивидуальное строительство, не имеют инженерных коммуникаций, нет даже дорог, не говоря уже о близости детского сада, школы, больницы, что необходимо для нормального проживания. «Оживить» такие участки самим жильцам не под силу.
Радость от собственной земли у этих многодетных семей - длилась недолго. Бесплатные участки по улице Калинникова выделили буквально в чистом поле. Обещали сделать много: и дорогу построить, и газ провести, но дальше заявлений дело не продвинулось.
Федеральная программа по выделению бесплатной земли начала действовать с 2011 года. Согласно ей, многодетные семьи получают землю под строительство. В Орле большинство таких участков находятся в Северном районе, и они не имеют инженерных сетей и дорог. Не говоря уже о соцобъектах – школы, поликлиники, детские сады. Нет и транспортного сообщения с городом.
Семья Елены Глуховой тоже владеет, по сути, голым участком. Поэтому мать с тремя детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Многочисленные обращения к властям результатов не дали.
Просьбы о помощи ложатся на столы чиновников ежегодно. Ответ везде примерно одинаковый: денег нет. Но как тогда держаться? Льготники обратились и в приемную председателя «Единой России», вопрос рассматривается.
Павел Захаров с семьей один из немногих, кто решился жить практически в «полевых» условиях.
Единственное, чего все-таки удалось добиться, это подведение воды. Что касается электричества, то оно поступает с перебоями. Многие семьи уже и рады бы продать свои участки. Вот только желающих прикупить проблемные владения не так и много. В городском бюджете на инженерные сети денег нет. Выход из проблемы чиновники видят через привлечение областных инвестиций.
Тем временем, на очереди на получении льготных участков остаются еще 889 человек. В их числе - многодетные семьи, ветераны боевых действий и семьи с детьми-инвалидами.
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