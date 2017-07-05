Новости версия для печати Многодетные семьи Орла пытаются решить жилищный вопрос в чистом поле Жилищные участки, которые предоставляются под индивидуальное строительство, не имеют инженерных коммуникаций, нет даже дорог, не говоря уже о близости детского сада, школы, больницы, что необходимо для нормального проживания. «Оживить» такие участки самим жильцам не под силу.



Радость от собственной земли у этих многодетных семей - длилась недолго. Бесплатные участки по улице Калинникова выделили буквально в чистом поле. Обещали сделать много: и дорогу построить, и газ провести, но дальше заявлений дело не продвинулось. Светлана Губчевская-Брело, многодетная мать: «Уже три раза я обращалась в администрацию города Орла, должного ответа мы не получаем. Мы просили отсыпать дорогу гранулятом, но пока решения данной проблемы нет. И аппарат губернатора обещал, что в 2017 году эта проблема будет решена, но пока мы ничего не получили». Федеральная программа по выделению бесплатной земли начала действовать с 2011 года. Согласно ей, многодетные семьи получают землю под строительство. В Орле большинство таких участков находятся в Северном районе, и они не имеют инженерных сетей и дорог. Не говоря уже о соцобъектах – школы, поликлиники, детские сады. Нет и транспортного сообщения с городом. Семья Елены Глуховой тоже владеет, по сути, голым участком. Поэтому мать с тремя детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Многочисленные обращения к властям результатов не дали. Елена Глухова, многодетная мать: «Приходится снимать жилье, потому что детям надо ходить в школу. Здесь дорог нет, и жить в доме, в котором нет газа, мы не можем». Просьбы о помощи ложатся на столы чиновников ежегодно. Ответ везде примерно одинаковый: денег нет. Но как тогда держаться? Льготники обратились и в приемную председателя «Единой России», вопрос рассматривается. Павел Захаров с семьей один из немногих, кто решился жить практически в «полевых» условиях. Павел Захаров, житель г. Орла: «У нас другого жилья нет, снимать жилье дорого, но и отапливаться светом тоже очень дорого. Счет за электричество – шесть тысяч». Единственное, чего все-таки удалось добиться, это подведение воды. Что касается электричества, то оно поступает с перебоями. Многие семьи уже и рады бы продать свои участки. Вот только желающих прикупить проблемные владения не так и много. В городском бюджете на инженерные сети денег нет. Выход из проблемы чиновники видят через привлечение областных инвестиций. Борис Шариков, начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации г.Орла: «Учитывая, что бюджет города сформирован с предельным дефицитом, и не способен направить средства на проектирование и строительство сетей, администрация города Орла видит выход из ситуации через привлечение целевых бюджетных субсидий за счет средств бюджета Орловской области в рамках реализации межведомственной инвестиционной программы развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области. В случае положительного решения правительством Орловской области администрация города Орла незамедлительно приступит к разработке проектно-сметной документации и последующему строительству инженерных сетей». Тем временем, на очереди на получении льготных участков остаются еще 889 человек. В их числе - многодетные семьи, ветераны боевых действий и семьи с детьми-инвалидами.









Татьяна Дьяконова

5 июля 2017 года







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