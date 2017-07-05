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Управление по вопросам миграции оказывает государственные услуги в электронном виде

На Портале госуслуг активирована опция по оплате госпошлины на получение паспортов со скидкой в 30%.

Управление по вопросам миграции оказывает в электронном виде государственные услуги не только по оформлению паспортов граждан России, но и регистрационному учёту, выдаче приглашений на въезд иностранным гражданам, получению адресно-справочной информации.

Если вы еще не зарегистрированы на Портале, а хотите получить государственные услуги в сфере миграции в электронном виде для создания учётной записи и подтверждения личности, вы можете обратиться как в МФЦ так и в Управление по вопросам миграции по адресу: г. Орел, пер. Артельный, д. 7, предъявив паспорт и СНИЛС.

Управление по вопросам миграции напоминает, что круглосуточная доступность Портала, возможность оформить заявку через любое устройство, имеющее доступ в Интернет, возможность онлайн-оплаты пошлины со скидкой – неоспоримые плюсы получения государственных услуг в электронном виде.