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Управление по вопросам миграции оказывает государственные услуги в электронном виде

Получить заграничный и общероссийский паспорта через Портал госуслуг теперь не только быстро, удобно, но и выгодно.

На Портале госуслуг активирована опция по оплате госпошлины на получение паспортов со скидкой в 30%. 
 
Управление по вопросам миграции оказывает в электронном виде государственные услуги не только по оформлению паспортов граждан России, но и регистрационному учёту, выдаче приглашений на въезд иностранным гражданам, получению адресно-справочной информации.
 
Если вы еще не зарегистрированы на Портале, а хотите получить государственные услуги в сфере миграции в электронном виде для создания учётной записи и подтверждения личности, вы можете обратиться как в МФЦ так и в Управление по вопросам миграции по адресу: г. Орел, пер. Артельный, д. 7, предъявив паспорт и СНИЛС.
 
Управление по вопросам миграции напоминает, что круглосуточная доступность Портала, возможность оформить заявку через любое устройство, имеющее доступ в Интернет, возможность онлайн-оплаты пошлины со скидкой – неоспоримые плюсы получения государственных услуг в электронном виде.



Орловское Информбюро
5 июля 2017 года

 


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