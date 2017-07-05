Новости версия для печати Требования надзорных органов к предпринимателям будут пересмотрены и обновлены Теперь главная задача - сместить акцент с наказания и штрафов на совместную работу по предотвращению нарушений. Этому было посвящено сегодня Всероссийское селекторное совещание, которое провел Дмитрий Медведев. Орловщина также приняла участие в совещании.



Премьер-министр страны отметил, что начиная с 2018 года, все плановые и внеплановые проверки должны будут проходить, исходя из категорий рисков. «Контрольный фокус» – на те места, где возможна угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. А потому, и оценивать надзорные органы будут не по сумме штрафов и количеству проверок. Дмитрий Медведев: «Деятельность контрольный ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно чтобы не только приходили с проверками, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения». Для оценки хода реформ в правительстве страны будет создана специальная аттестационная комиссия, она будет следить за работой руководящего состава надзорных ведомств. К осени эти ведомства должны подготовить «дорожные карты» по сокращению и актуализации требований, ведь некоторые нормы перекочевали еще с советских времен.





Татьяна Напольских

5 июля 2017 года







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