Названы лучшие детские сады Орловской области

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Названы лучшие детские сады Орловской областиПобедители и призеры областного конкурса организаций дошкольного образования «Детский сад года» определены в двух номинациях: «Городской детский сад» и «Сельский детский сад».
Как сообщает информационный портал Орловской области
, лучшим городским дошкольным учреждением назван орловский Центр развития ребенка – детский сад №68 «Айболит». Второе место в конкурсе завоевал орловский Центр развития ребенка – детский сад №86. Третьим стал болховский детский сад №1.
Среди сельских детсадов первое место досталось детскому саду Сахзаводской средней общеобразовательной школы Ливенского района. Вторым стал Отрадинский детский сад Отрадинской средней общеобразовательной школы Мценского района. Третье место досталось Покровскому детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Колокольчик».
Коллективы лучших дошкольных учреждений образования будут отмечены Почетными грамотами губернатора Орловской области.