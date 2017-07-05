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среда
5.07.2017
21:50:41
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Орловские школьники готовятся принять участие в состязаниях Центрального федерального округа «Юный водник»Соревнования стартуют 11 июля в Смоленске.
По замыслу организаторов, ежегодный слет юных спасателей послужит развитию культуры водопользования и научит готовности к правильным действиям в экстремальных ситуациях на воде. Практическая подготовка команды орловских водников проходит на базе центральной спасательной станции и в акватории озера Светлая Жизнь..
В соревнованиях примет участие 17 команд ЦФО. Соперничать участникам предстоит в таких дисциплинах, как силовые упражнения, кросс, завязывание морских узлов, бросание спасательного круга, плавание, гребля, спасение утопающего, оказание первой помощи.
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