Новости версия для печати В Орле объявили дату начала проверок теплоснабжающих организаций на готовность к отопительному сезону Судя по летней погоде, зима, возможно, придет раньше обычного. Поэтому в администрации города уже подписали постановление о проведении проверок.



Проверки теплоснабжающих организаций на готовность к отопительному сезону начнутся 18 сентября. Под руководством заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта Романа Игнатушина уже создана специальная комиссия.



При отсутствии замечаний теплоснабжающие организации получат паспорта готовности на отопительный период 2017 - 2018 годов. С 21 августа все организации будут обязаны предоставить паспорта теплопотребляющих установок.





Анна Вайсергисер

6 июля 2017 года







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