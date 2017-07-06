В Орле объявили дату начала проверок теплоснабжающих организаций на готовность к отопительному сезону

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четверг
6.07.2017
12:46:53
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В Орле объявили дату начала проверок теплоснабжающих организаций на готовность к отопительному сезонуСудя по летней погоде, зима, возможно, придет раньше обычного. Поэтому в администрации города уже подписали постановление о проведении проверок.
Проверки теплоснабжающих организаций на готовность к отопительному сезону начнутся 18 сентября. Под руководством заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта Романа Игнатушина уже создана специальная комиссия.
При отсутствии замечаний теплоснабжающие организации получат паспорта готовности на отопительный период 2017 - 2018 годов. С 21 августа все организации будут обязаны предоставить паспорта теплопотребляющих установок.
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