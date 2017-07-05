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среда
5.07.2017
21:50:49
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- «Дети природы» - поневоле. Почему участки для многодетных семей лишены коммуникаций и инфраструктуры?
- Дошкольные вакансии. Как устроить ребенка в детский сад?
- Доигрались… 20 томов уголовного дела на организаторов игорного бизнеса ушли в суд.
- Не карать, а предотвращать. Надзорные органы сместят акцент с наказаний и штрафов на совместную работу по предотвращению нарушений.
- Памяти освободителей. Ивана Санько и Василия Образцова увековечат в бронзе.
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