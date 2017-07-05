Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Дети природы» - поневоле. Почему участки для многодетных семей лишены коммуникаций и инфраструктуры? - Дошкольные вакансии. Как устроить ребенка в детский сад? - Доигрались… 20 томов уголовного дела на организаторов игорного бизнеса ушли в суд. - Не карать, а предотвращать. Надзорные органы сместят акцент с наказаний и штрафов на совместную работу по предотвращению нарушений. - Памяти освободителей. Ивана Санько и Василия Образцова увековечат в бронзе.





Вести-Орёл

5 июля 2017 года







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