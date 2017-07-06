В Орле продолжаются работы по озеленению

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четверг
6.07.2017
12:46:49
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В Орле продолжаются работы по озеленениюРаботники муниципального предприятия «Зеленстрой» завершили благоустройство клумбы на въезде на Тургеневский мост со стороны Советского района. На минувшей неделе установлен «Кораблик», высаживаются цветы.
Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, возвращаются на улицы города и другие топиарные фигуры: «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела». В ближайшее время будут установлены «Лошади» и «Гармонь».
Проводятся работы по покосу травы. В городе работают четыре бригады. «Зеленстрой» активно занимается уборкой деревьев, упавших в результате ураганного ветра. Не прекращается работа и в тепличном хозяйстве, где на сегодняшний день проходит сезонная распродажа цветочной продукции.
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