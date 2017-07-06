Новости версия для печати В Орле продолжаются работы по озеленению Работники муниципального предприятия «Зеленстрой» завершили благоустройство клумбы на въезде на Тургеневский мост со стороны Советского района. На минувшей неделе установлен «Кораблик», высаживаются цветы.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, возвращаются на улицы города и другие топиарные фигуры: «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела». В ближайшее время будут установлены «Лошади» и «Гармонь».



Проводятся работы по покосу травы. В городе работают четыре бригады. «Зеленстрой» активно занимается уборкой деревьев, упавших в результате ураганного ветра. Не прекращается работа и в тепличном хозяйстве, где на сегодняшний день проходит сезонная распродажа цветочной продукции.





Максим Шилов

6 июля 2017 года







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