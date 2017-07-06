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Александр Муромский взял на контроль уборку контейнерных площадок в Орле

Вывоз мусора в Орле происходит согласно графику. Один из подрядчиков, компания «ЭкоТек», проводит работы своевременно, без сбоев, сообщает пресс-служба администрации города. Однако к уборке территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, остаются вопросы.

В связи с этим, исполняющий обязанности главы администрации города Александр Муромский поручил проконтролировать решение этого вопроса. По его мнению, необходимо учитывать при приемке работ, в том числе, и качество уборки территории.

Вместе с тем, в работе по вывозу мусора «Спецавтобазой» отмечаются некоторые сбои. Проблема заключается во временной нехватке горючих материалов для специализированной техники. Как пояснил заместитель главы администрации Артем Митасов, на этой неделе администрация города перечислит «Спецавтобазе» семь миллионов кредиторской задолженности. Таким образом, перенакопление мусора на площадках допущено не будет.


Ольга Борисова
6 июля 2017 года

 


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