Новости версия для печати Орловский спортсмен вернулся с Чемпионата России по пулевой стрельбе с серебряной наградой Никита Суханов занял второе место в упражнении МП-8 – стрельбе по появляющимся мишеням на 8, 6 и 4 секунды.



В финале наш спортсмен стал вторым, но серебро позволило Никите набрать нужное количество баллов, чтобы принять участие в Чемпионате Европы.

Павел Суханов, тренер высшей категории по пулевой стрельбе: «Прошел Чемпионат России, по результатам которого был отбор на Чемпионат Европы. По итогам шести стартов Никита проходит в стартовый состав. Он выполнил норматив международного класса». Теперь Никита оправляется на сборы, а 5 августа в составе сборной России – на Чемпионат Европы.





Мария Семак

6 июля 2017 года







На главную страницу





