20 томов уголовного дела на организаторов азартных игр передано в суд

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четверг
6.07.2017
12:46:47
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20 томов уголовного дела на организаторов азартных игр передано в судВ списке обвиняемых шесть человек.
Как сообщили в региональном следственном комитете, в ходе расследования допрошены более 30 свидетелей, проведены экспертизы по изъятому игровому оборудованию, прошло 10 обысков и выемок. Нелегальные игры проводились в Орле с лета 2015 до весны 2016 года.
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