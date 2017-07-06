Новости версия для печати 20 томов уголовного дела на организаторов азартных игр передано в суд В списке обвиняемых шесть человек.



Как сообщили в региональном следственном комитете, в ходе расследования допрошены более 30 свидетелей, проведены экспертизы по изъятому игровому оборудованию, прошло 10 обысков и выемок. Нелегальные игры проводились в Орле с лета 2015 до весны 2016 года.





Татьяна Напольских

6 июля 2017 года







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