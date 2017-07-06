Новости версия для печати Прокуратура выявила грубые нарушения закона при реконструкции двух главных орловских театров Как выяснили прокуроры, и в ОГАТ имени Тургенева, и в театре «Свободное пространство» были выявлены существенные недостатки при выполнении ремонта.



Однако акты о выполнении работ «Орелгосзаказчик» бракоделам подписал. Результаты проверок направлены в следственные органы на предмет уголовного преследования виновных.





Иван Суверин

6 июля 2017 года







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