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четверг
6.07.2017
20:14:59
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Драма ремонта. Прокуроры выявили нарушения при реконструкции двух орловских театров.
- Им перекрыли кислород. Газодымозащитники соревнуются в профессиональных умениях.
- Студенческий взгляд на преображение города. В орловском художественном училище открылась выставка работ будущих дизайнеров и художников.
- Настрелял на «серебро»! Орловец завоевал путевку на Чемпионат Европы.
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