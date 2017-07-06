Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Драма ремонта. Прокуроры выявили нарушения при реконструкции двух орловских театров. - Им перекрыли кислород. Газодымозащитники соревнуются в профессиональных умениях. - Студенческий взгляд на преображение города. В орловском художественном училище открылась выставка работ будущих дизайнеров и художников. - Настрелял на «серебро»! Орловец завоевал путевку на Чемпионат Европы.

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Вести-Орёл

6 июля 2017 года







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