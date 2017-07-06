В орловском художественном училище открылась выставка работ студентов и выпускников

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В орловском художественном училище открылась выставка работ студентов и выпускниковПросторный и светлый холл училища украшен портретами, пейзажами и натюрмортами. Это - результат обучения будущих художников. Более полусотни проектов в разнообразных стилях: графические, живописные и прикладные работы.
Учреждение славится своими выпускниками прошлых лет, но и сейчас есть таланты, занимающие призовые места.
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова:
«В этом учебном году среди наиболее отличившихся наших студенток, можно выделить Красникову Аню, которая получила гран-при на областном конкурсе юных художников имени Курнакова. Также можно отметить Лещенко Олесю, которая участвовала во Всероссийском конкурсе рисунка и живописи при Московском институте им. Сурикова и получила диплом за 3-е место по живописи».
Студенты выходят за рамки холста, не только предлагая свои варианты оформления нашего города, но и внося лепту в преображение детских садов, больниц, школ и собственного места обучения. Выставлены работы будут до 4 сентября.