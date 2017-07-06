Новости версия для печати Чиновники Знаменского района отказываются признавать реальные проблемы жителей села Селихово Подвалы четырёх двухэтажек в этом селе затапливают канализационные стоки. Местные власти разводят руками, потому что по документам в этих домах водоотведения изначально не было. И вот градус напряжения, подпитываясь обветшалым состоянием жилья, плохими дорогами и отсутствием детских площадок, достиг пика!



Как рассказали местные жители, на утопающей в грязи плотине застрял ребенок – его практически затянуло, как на болоте. Автомобиль нашей съёмочной группы проехать по ней также не смог, а десяткам жителей села Селихово приходится проходить здесь ежедневно, кроме как по этой плотине до цивилизации с окраины села не добраться. Мария Евсеева, жительница с. Селихово: «Я – местная жительница. Семьдесят лет здесь прожила, и семьдесят лет – в сапогах болотных ходила, и, наверное, на кладбище меня тоже понесут в болотных сапогах. Почему ничего не делается? Алла Стёпченкова, жительница с. Селихово: «Обещали на плотину хотя бы насыпать щебенки, но до сегодняшнего времени ничего там нет. Дети утопают, нельзя в школу пройти». И чем больше мы общались с сельчанами, тем больше проблем они нам открывали. Так, например, груды мусора с контейнерной площадки убирать никто не торопиться. А детская площадка – единственная на всю округу: самодельные футбольные врата, обшарпанные качели и рядом канализационный люк. Открытые люки в селе встречаются повсеместно. Даже если по счастливой случайности никто в эти люки и не провалится, приятного всё равно мало. Канализация переполнена, и на ту самую детскую площадку нет-нет да и просочится её содержимое. Как, и в подвалы домов, откуда стоки уже и вовсе не уходят. Двухэтажкам - скоро полвека, изначально в проекте система водоотведения предусматривалась. Она даже была построена и много лет функционировала, только вместе с объектом её почему-то не сдали. Александр Басов, заместитель главы администрации Знаменского района: «И де-юре, и де-факто он просто не мог работать так как надо. Нет логического завершения – ни малых очистных сооружений не было, ни коллектора, перекачивающая станция тоже не была сдана. На сегодня технической документации вообще нет на водоотведение, ее просто в природе нет». Местные жители показали, куда выходит канализация – прямо в открытый грунт, и нечистоты подтекают под дома. Теперь из-за того, что двухэтажки стоят на смеси земли с канализационными стоками, строения начали разрушаться. Защитный слой бетона сыпется, также как и ограждающие конструкции, а по стенам пошли трещины. Это подтвердили и специалисты Жилищной инспекции, обследовавшие дома. Евгений Итальянцев, инспектор отдела надзора управления Государственной жилищной инспекции Орловской области: «В ходе визуального обследования установлен ряд нарушений технического состояния дома в части санитарного состояния подвального помещения, кровли, ограждающих конструкций, то есть стен, и элементов системы вентиляции дымоудаления». Хотя есть ещё один момент, из-за чего ситуация выглядит более абсурдно. В 2009 году в этих домах прошёл капитальный ремонт. По мнению жителей, капремонт значился только на бумаге, а фактически это было «косметическое замыливание зрения», и самое главное, говорят жильцы, что деструктивные изменения происходят внутри стен, под домами – из-за того, что там стоят сточные воды. Зам. главы администрации района с этим не согласен. Александр Басов, заместитель главы администрации Знаменского района: «Там от другого это происходит. Отсутствуют инженерные коммуникации, в частности, отмостка – основной элемент части здания - сточные воды подмывают фундамент, от этого происходят трещины». Чиновники заверили, что во время капитально ремонта отмостку подрядчик делал. Но, из-за того, что дом не обслуживается – от неё ничего не осталось. А дом не обслуживается, потому что нет управляющей компании. Решить проблемы может только она. Александр Басов, заместитель главы администрации Знаменского района: «Управляющей компании нет, эксплуатацией некому заниматься. Жильцы просто сидят и ждут. В феврале мы провели собрание, а почему они раньше не провели, не выбрали способ управления. Могли бы непосредственное управление выбрать, могли бы – ТСЖ». В итоге всё сейчас находится в руках собственников жилья, а администрация района ни при чём. Хотя та же самая Жилинспекция после обследования информацию о результатах направила именно местным чиновникам, чтобы те не допустили чрезвычайной ситуации. По дорогам и детским площадкам, правда, власти пообещали помочь. По разбитой дамбе людям ходить осталось всего-то год - сейчас на ремонт денег нет, а детские площадки пообещали установить к сентябрю. Так что остаток лето дети в Селихово проведут всё на той же разбитой качели рядом с канализационным люком.





Антон Киселёв

6 июля 2017 года







На главную страницу





