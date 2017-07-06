Чиновники Знаменского района отказываются признавать реальные проблемы жителей села Селихово

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четверг
6.07.2017
20:14:57
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Чиновники Знаменского района отказываются признавать реальные проблемы жителей села СелиховоПодвалы четырёх двухэтажек в этом селе затапливают канализационные стоки. Местные власти разводят руками, потому что по документам в этих домах водоотведения изначально не было. И вот градус напряжения, подпитываясь обветшалым состоянием жилья, плохими дорогами и отсутствием детских площадок, достиг пика!
Как рассказали местные жители, на утопающей в грязи плотине застрял ребенок – его практически затянуло, как на болоте. Автомобиль нашей съёмочной группы проехать по ней также не смог, а десяткам жителей села Селихово приходится проходить здесь ежедневно, кроме как по этой плотине до цивилизации с окраины села не добраться.
И чем больше мы общались с сельчанами, тем больше проблем они нам открывали. Так, например, груды мусора с контейнерной площадки убирать никто не торопиться. А детская площадка – единственная на всю округу: самодельные футбольные врата, обшарпанные качели и рядом канализационный люк. Открытые люки в селе встречаются повсеместно. Даже если по счастливой случайности никто в эти люки и не провалится, приятного всё равно мало. Канализация переполнена, и на ту самую детскую площадку нет-нет да и просочится её содержимое. Как, и в подвалы домов, откуда стоки уже и вовсе не уходят. Двухэтажкам - скоро полвека, изначально в проекте система водоотведения предусматривалась. Она даже была построена и много лет функционировала, только вместе с объектом её почему-то не сдали.
Местные жители показали, куда выходит канализация – прямо в открытый грунт, и нечистоты подтекают под дома.
Теперь из-за того, что двухэтажки стоят на смеси земли с канализационными стоками, строения начали разрушаться. Защитный слой бетона сыпется, также как и ограждающие конструкции, а по стенам пошли трещины. Это подтвердили и специалисты Жилищной инспекции, обследовавшие дома.
Хотя есть ещё один момент, из-за чего ситуация выглядит более абсурдно. В 2009 году в этих домах прошёл капитальный ремонт. По мнению жителей, капремонт значился только на бумаге, а фактически это было «косметическое замыливание зрения», и самое главное, говорят жильцы, что деструктивные изменения происходят внутри стен, под домами – из-за того, что там стоят сточные воды.
Зам. главы администрации района с этим не согласен.
Чиновники заверили, что во время капитально ремонта отмостку подрядчик делал. Но, из-за того, что дом не обслуживается – от неё ничего не осталось. А дом не обслуживается, потому что нет управляющей компании. Решить проблемы может только она.
В итоге всё сейчас находится в руках собственников жилья, а администрация района ни при чём. Хотя та же самая Жилинспекция после обследования информацию о результатах направила именно местным чиновникам, чтобы те не допустили чрезвычайной ситуации. По дорогам и детским площадкам, правда, власти пообещали помочь. По разбитой дамбе людям ходить осталось всего-то год - сейчас на ремонт денег нет, а детские площадки пообещали установить к сентябрю. Так что остаток лето дети в Селихово проведут всё на той же разбитой качели рядом с канализационным люком.
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